وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي المنقسمون يبحثون وضع حد أقصى لأسعار الغاز

من المقرر أن يناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس اقتراحا جديدا لوضع حد لأقصى لأسعار الغاز ، وهي قضية مثيرة للجدل للغاية في أروقة التكتل.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع ، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا لوضع حد أقصى لسعر الغاز المتداول عبر منصة التداول الافتراضية للغاز الطبيعي في هولندا المعروفة باسم / تي تي إف / والتي تعد مرجعا لسعر العديد من صفقات الغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يدخل الحد الأقصى حيز التنفيذ تلقائيا على سعر الغاز قبل شهر إذا تجاوز السعر 275 يورو (9ر283 دولارا) لكل ميجاوات ساعة لمدة أسبوعين وكان الفارق في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية 58 يورو أو أعلى.

وسيترقب الجميع ما إذا كان الاقتراح سيرضي تلك الدول الأعضاء التي تدعو مرارا وتكرارا إلى التدخل في سعر الغاز حيث ترى المفوضية أن هذا الإجراء هو الملاذ الأخير.

ويبلغ السعر حاليا أقل بقليل من 120 يورو، وهو ما يزال أعلى بكثير مما كان عليه قبل تصاعد التوترات مع روسيا.