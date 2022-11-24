الرئيس الروماني يتوقع إجراء تصويت على انضمام بلاده لمنطقة شينجن الشهر المقبل

توقع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إجراء التصويت بشأن انضمام بلاده إلى منطقة شينجن ذات الحدود المفتوحة خلال اجتماع مجلس القضاء والشؤون الداخلية المقبل في الثامن من ديسمبر المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال يوهانيس للصحفيين في ليتوانيا اليوم إنه ما زال هناك احتمال لحدوث ذلك، رغم إعراب مسؤولين من هولندا والنمسا عن معارضتهم لمحاولات رومانيا وبلغاريا الانضمام للمنطقة.

وتنتظر رومانيا وبلغاريا منذ أكثر من عقد أن يتم السماح لهما بالانضمام لمنطقة شينجن، رغم وفائهما بجميع المعايير الفنية. وتسعى الدولتان إلى الحصول على صوت إيجابي من الدول الأعضاء إلى جانب كرواتيا.

وأوضح يوهانيس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا في فيلنيوس اليوم "إنه صحيح أن بعض أصدقائنا لديهم أسئلة جديدة. نحن مستعدون للتعاون وإيجاد حل ومستعدون للاتجاه إلى إجراء التصويت في الثامن من ديسمبر".