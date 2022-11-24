 المجر ترجئ مجددا المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المجر ترجئ مجددا المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو

أ ش أ
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 9:31 م | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 9:31 م

أرجأت المجر مجددًا المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في تصريح له اليوم الخميس، على هامش قمة مجموعة فيشجراد بسلوفاكيا، إن "برلمان بلاده سيصوت على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، خلال الدورة الأولى العام المقبل"، وذلك بعد أن كانت المصادقة مقررة في العام الحالي.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لكن من بين 30 دولة عضو في الناتو، لم تصادق المجر وتركيا بعد على بروتوكولات الانضمام.

يذكر أن مجموعة فيشجراد هي تحالف ثقافي وسياسي لأربع دول في وسط أوروبا وهي التشيك، والمجر، وبولندا وسلوفاكيا، وهي جميعًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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