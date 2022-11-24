الدفاع البريطانية: روسيا حركت أجزاء كبيرة من وحداتها المحمولة جوا لشرق أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها اليومي اليوم الخميس إن روسيا حركت أجزاء كبيرة من وحداتها المحمولة جوا إلى شرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن المناطق التي يحتمل أنه تم نقل الوحدات إليها تشمل مواقع دفاعية في مناطق حول بلدات سفاتوفي وكيرمينا في منطقة لوهانسك أو إلى بلدة باخموت في منطقة دونيتسك.

وخلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، جرى نشر القوات للدفاع عن المنطقة إلى غرب نهر دنيبرو في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، بحسب ما قالته الوزارة في بيانها.

وقالت مصادر بريطانية إنه تم إرسال جنود احتياط محل بعض الوحدات المحمولة جوا المنهكة بشدة.

وتعد القوات المحمولة جوا الروسية وحدة نخبة، وتمثل فرعا منفصلا من القوات المسلحة، وفي بداية الحرب ضد أوكرانيا منذ تسعة أشهر، كان من المفترض أن تقوم القوات بالسيطرة على كييف مع القوات البرية، ولكن تم صدها.