التنمية الصناعية تناقش طلبات أصحاب مصانع شق الثعبان وخطط تطوير المنطقة بحضور الأجهزة التنفيذية

ناهد يوسف: دعم رئاسي غير مسبوق لتحويل شق الثعبان إلى مدينة عالمية للرخام والجرانيت



في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمنطقة شق الثعبان وتحويلها إلى مدينة عالمية لتصنيع الرخام والجرانيت عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعاً موسعاً مع مستثمري شق الثعبان، نظمته غرفة صناعة مواد البناء، وبحضور المهندس السيد البدوى أباظة نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت؛ لطرح خطط تطوير المنطقة والاستماع إلى مطالب أصحاب المصانع والورش بالمنطقة وتذليل التحديات التي تواجههم في سبيل الإرتقاء بالقطاع ورفع تنافسية المنتجات، وفقا لبيان صدر اليوم.

شهد الاجتماع مداخلة عبر الهاتف من معالى السيد اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية، الذى أكد على أن هناك حرص رئاسي للعمل على تطوير المنطقة، ورفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية، وتوفير محطات للوقود، والتخطيط لإنشاء ميناء جاف.

وحضر الإجتماع اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، والعميد على الجابرى ممثلا عن الشركة الوطنية للمقاولات، والعميد ماجد فوزى رئيس الجهاز التنفيذى لمنطقة شق الثعبان. وممثلين عن كافة الجهات المعنية والتنفيذية وعلى رأسهم، م. مصطفى الشيمى - رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، و م.عادل حسن رئيس مجلس إدارة الصرف الصحى بالقاهرة، و م.مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وم. جيهان جادو رئيس حى طرة، ود. طارق صلاح ممثلا عن جهاز شئون البيئة.

وخلال كلمتها، ثمَّنت الدكتورة ناهد يوسف مداخلة السيد مستشار رئيس الجمهورية، كما أوضحت أن الاجتماع يترجم ايضاً الدعم الكبير من وزارة التجارة والصناعة للإرتقاء بمنطقة شق الثعبان، ومتابعة السيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحرصه على تنفيذ التكليفات الرئاسية بتذليل كافة التحديات التى تواجه المنطقة وتطويرها بأعلى التكنولوجيات وتوفير كافة الخدمات والمرافق بها خاصة بعد بدء تقنين أوضاع المصانع بالمنطقة.

وأوضحت أن تواجد كافة ممثلي الأجهزة المعنية والتنفيذية والجهات البحثية المختلفة لهذا الإجتماع، تعكس رغبة حقيقية من الحكومة لتطوير المنطقة وأخذ كافة ملاحظات السادة المستثمرين بعين الاعتبار، وإشراكهم في التخطيط وصنع القرار فيما يخص المنطقة. وذلك لتقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وبما يلبي طلبات وتطلعات المستثمرين في إطار فكر شمولي لمشروع تطوير متكامل لشق الثعبان.

وكشفت رئيس الهيئة أن الهدف من الجهود الحالية لا يتمثل فقط فى توفير المرافق والخدمات وشبكات الطرق بالمنطقة، والتي تتم بمعدلات مرتفعة من خلال محافظة القاهرة، وإنما أيضاً لتطوير صناعة الرخام والجرانيت بشق الثعبان لتكون مدينة متكاملة بمعايير عالمية وبتكنولوجيات تصنيعية عالية، لتفتح مجال أكبر للمنافسة والتصدير والإستفادة المثلى من الثروات الطبيعية، ولتحقيق الهدف الرئيسي من التطوير والمتمثل فى زيادة صادرات المنطقة وبشكل جوهرى.

من جهته، أشاد م. السيد البدوى أباظة، بإهتمام الدولة بتطوير منطقة شق الثعبان الصناعية، وتحويلها لمنطقة عالمية لصناعة الرخام والجرانيت، مؤكداً على أن هذا التوجه كان بمثابة حلم لأصحاب المصانع بالمنطقة، ومعرباً عن تقديره بما يتم حالياً من مراجعة لكافة شبكات المرافق من صرف صحى، وشبكات المياه والكهرباء، وخدمات الطرق والربط بالمحاور الرئيسية، وذلك بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الاستشاريين والشركات التنفيذية وعلى أعلى المستويات