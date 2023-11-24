يسري نصر الله يشيد بـ كروان مشاكل في مسلسل بطن الحوت: بدور على وش مش بيمثل

أشاد المخرج يسري نصر الله بأداء كروان مشاكل في مسلسل بطن الحوت الذي يذاع على إحدى المنصات الرقمية، وكروان هو أحد الوجوه المعروفة التي أفرزتها مواقع التواصل الإجتماعي الفترة الأخيرة، والتي تسعى وراء التريندات لتحقيق الشهرة السريعة.ِ

وكتب يسري نصرالله عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك: "لفت نظري أن ناس وكذا حد سألني عن رأيي في كروان مشاكل في مسلسل بطن الحوت، أنا ما كنتش عارف مين كروان مشاكل أصلا، ومش من متابعين ترندات تيك توك وانستجرام".

وتابع نصرالله: سألت وعرفت أنه طالع في مشهدين في الحلقة التانية في مسلسل بطن الحوت، مشهدين عجبوني جدا لأن فيهم حاجة حقيقية، حاجة بحبها لما أشوف شخصية ثانوية ويبقى انطباعي أنها حقيقية ومش مجرد حد بييجي يدلي بأقواله، حد بيحسسني أن وراه حكاية وحياة ماعرفهاش وغالبا مش هعرفها بس نفسي أعرفها، ساعات كمخرج بدور على ده، بدور على وش مش بيمثل بس هو ببساطة حقيقي.



يذكر أن كروان مشاكل مهدد بالدخول للسجن بسبب تقدم البعض ببلاغات ضد محتوى الفيديوهات التي يقدمها من خلال الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الإجتماعي، والتي تتضمن ترويجا للرذيلة والتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.



مسلسل، "بطن الحوت"، انطلق اليوم على منصة شاهد، وتستلهم أحداثه قصة قابيل وهابيل، عبر قصة تدور حول الصراع بين الخير والشر، عبر دراما اجتماعية معاصرة.

المسلسل قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، وباسم سمره، وأسماء أبو اليزيد، وعصام عمر، وحسام الحسيني، ويوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين.