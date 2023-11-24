إسماعيل هنية: رفض التهجير القسري كان واضحا وحاسما في خطاب الرئيس السيسي

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالموقف العربي والإسلامي الرافض لأي تدخل بمصير قطاع غزة بعد إنهاء العدوان، ورفض التهجير خاصة من دولتي مصر والأردن الشقيقتين.

وأضاف في كلمة، مساء الجمعة، أن «رفض التهجير القسري كان واضحًا وحاسمًا في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، في فاعلية دعم فلسطين».

وقال إن «شعب فلسطين يخوض معركة التحرر الوطني عبر جبهة متراصة في غزة والقدس وكل أماكن تواجده»، مشيدًا بالبطولات التي يسطرها أبناء الشعب ومقاومته في الضفة الباسلة.

وتوجه بالتحية إلى أهل غزة، الذين شكلوا بصمودهم ومقاومتهم، العنصر المركزي والمحوري في تحقيق التراجع في موقف العدو وحلفائه.

وأضاف: «نحيي شعبنا في الداخل والخارج وجماهير أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل عواصم ومدن العالم، ونشيد بمواصلة حراكهم وتضامنهم وفاعلياتهم الجماهيرية المشرفة، التي تنتصر لغزة ومقاومتها معركة فلسطين نحو الحرية والتحرير».

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح اليوم الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.

وكانت «الشروق» قد نشرت تفاصيل الهدنة فيما يتعلق بتبادل الأسرى ودخول المساعدات مساء الثلاثاء الماضي، كما أعلنت عنها حماس في بيانها التفصيلي الخميس.

وتضمنت تفاصيل الهدنة الآتي:

- الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي

- الإفراج خلال 4 أيام عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً

- يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لجميع مناطق القطاع

- يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وغاز الطهي

- تدخل التهدئة حيز التنفيذ 7 صباح غد الجمعة

- تسري التهدئة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية

- توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب غزة

- يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من 10 صباحاً إلى 4 مساء في غزة والشمال