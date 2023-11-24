حقق أمس فيلم «بلوموندو» 279 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر لليوم السادس على التوالى، ويصل إجمالى إيراداته خلال أسبوع عرض إلى 2 مليون جنيه و228 ألفا.

الفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى، ويشارك فى بطولته حسن الرداد، ومحمد رضوان، وإنجى وجدان، وهاجر أحمد، ومصطفى أبوسريع، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود.

تدور أحداث فيلم بلوموندو فى إطار اجتماعى كوميدى لايت حول «بلوموندو» الشخصية التى يجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل فى مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته ليدخل فى صراع معها.

وفى المركز الثانى جاء فيلم «ڤوى ڤوى ڤوى»، محققا 133 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته خلال 10 أسابيع إلى 31 مليون جنيه و787 ألفا.

الفيلم من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ عمر هلال، ويشارك فى بطولته محمد فراج، ونيللى كريم، وبيومى فؤاد، وطه دسوقى، وبسنت شوقى.

وتدور أحداث الفيلم حول (حسن) الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم فى أوروبا. وفى هذه الرحلة، يلتقى بالعديد من الشخصيات، ويدخل فى عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

وفى المركز الثالث، على مستوى الإيراد اليومى جاء فيلم «وش فى وش»، محققا 106 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد 14 أسبوع عرض إلى 35 مليون جنيه و342 ألفا.

الفيلم من إخراج وليد الحلفاوى، وبطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومى فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، ومحمود الليثى، وسامى مغاورى، وتدور أحداثه، فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، داخل شقة زوجية يجتمع مصادفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، ويحدث بينهما عدد من المشكلات.

وفى المركز الرابع جاء فيلم «العميل صفر»، محققا 87 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته خلال 14 أسبوع عرض إلى 41 مليون جنيه و420 ألفا.

الفيلم فكرة محمد سامى وتأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته أكرم حسنى، وبيومى فؤاد، وأسماء أبواليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، وفاطمة البنوى، وفيدرا، وإسماعيل فرغلى، وأيمن الشيوى، وتدور أحداثه حول شخصية «صفر عبداللطيف شداد الهمم»، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلا مشهورا مثل «جيمس بوند»، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وفى المركز الخامس جاء فيلم «الخميس اللى جاى» محققا 33 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 3 ملايين جنيه و623 ألفا.

وهو من إخراج حسن صالح، بطولة الفنانين عمرو عبدالجليل، وبيومى فؤاد، ومى كساب، وإسلام إبراهيم، وحسام داغر، ومحمد طعيمة، ومحمد عبدالعظيم، وسامى مغاورى، وليلى عز العرب، وتدور أحداثه، فى إطار كوميدى داخل قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله، يواجهون مجموعة من الأشباح والأشخاص.

وفى المركز السادس جاء فيلم «حسن المصرى» محققا 4 آلاف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد 7 أسابيع عرض إلى 5 ملايين جنيه و140 ألفا.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، يجسد أحمد حاتم، شخصية حسن، ويلقب بالمصرى، لتواجده فى لبنان، ولكن تحدث أزمة تقلب حياته رأسا على عقب، ويحاول الخروج من تلك الأزمة ولكنه يفاجأ بمشكلة كبيرة فى حياته يحاول حلها.

ويشارك أحمد حاتم بطولة الفيلم، دياموند عبود، وفريال يوسف، ومراد مكرم، من إخراج اللبنانى سمير حبشى.

وفى المركز السابع جاء فيلم «أولاد حريم كريم»، محققا ثلاثة آلاف و87 جنيها، ليصل إجمالى إيراداته خلال 12 أسبوعا إلى 8 ملايين جنيه و282 ألفا.

و«أولاد حريم كريم» من تأليف زينب عزيز واخراج على إدريس، ويشارك فى بطولته مصطفى قمر، وداليا البحيرى، وبشرى، وعلا غانم، وبسمة، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة.

ويعد الفيلم استكمالا للجزء الأول الذى عرض قبل 18 عاما بعنوان «حريم كريم»، وكانت أحداثه تدور حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة، فتزداد المشكلات بدلا من حلها.

وفى المركز الثامن جاء فيلم «بيت الروبى»، حيث حقق ثلاثة آلاف و48 جنيها، ليصل إجمالى إيراداته بعد 22 أسبوع عرض، إلى 130 مليون جنيه و844 ألفا.

ويحتل «بيت الروبى» حاليا صدارة قائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية، من حيث القيمة الاسمية، بعد أن كسر الرقم القياسى المسجل باسم فيلم «كيرة والجن» عند عرضه العام الماضى.

و«بيت الروبى» قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقى، وحاتم صلاح، ومحمود السيسى.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبى الذى يعيش هو وزوجته فى إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، يأتى إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق المصادفة «انفلونسر» مشهورا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وفى المركز التاسع جاء فيلم «البعبع» محققا ألفي جنيه، ليصل إجمالى «البعبع» بعد 21 أسبوع عرض إلى 43 مليون جنيه، و511 ألف.

وفيلم «البعبع» تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، وياسمين صبرى، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن «توتا».

وفى المركز العاشر جاء فيلم «سكر»، محققا 210 جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد 6 أسابيع عرض إلى مليون جنيه و489 ألفا.

الفيلم رؤية وكلمات هبة مشارى حمادة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإخراج تامر مهدى.

قصة الفيلم مستوحاة من الرواية العالمية «Daddy Longs Legs ــ صاحب الظل الطويل»، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون فى دار للأيتام ويتعاونون معا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، فى وقت يرسمون فيه أحلاما وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من، الفنانة القديرة ماجدة زكى، ونجم الكوميديا محمد ثروت؛ والفنانة حلا الترك، ومعتز هشام، وبافلى ريمون، وياسمين العبد، وديمه أحمد، ومحمد حربى، وهاجر محمد، والنجوم اليافعين ماريا جمعة، وعبدالله خالد، وعمر خالد؛ ويشارك فى البطولة ريهام الشنوانى، وإسلام ابراهيم، وياسر الطوبجى، وعباس أبو الحسن، كما يشارك الفنان أحمد سعد أيضا فى الفيلم.