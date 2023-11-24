طالب يقفز من الطابق الخامس ويسقط على زميله بآداب الإسكندرية

أصيب، اليوم الخميس، طالبين، أحدهما "دمج" من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدعى "م.م.ح"، مقيد بالفرقة الثانية، قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية؛ إثر سقوطه من نافذة الطابق الخامس على زميله "ك.ع.ع"، المقيد بالفرقة الأولى، قسم المسرح، والذي تصاف وقوفه في ممر الطابق الثالث، الرابط بين المبنيين البحري والقبلي.

تم نقل الطالبين المصابين بسيارة إسعاف إلى مستشفى الطلبة الجامعي لعلاجهم، حيث أصيب الأول بكدمات وخدوش متفرقة في أنحاء الجسد، فيما أصيب الثاني بإصابات بالغة في العمود الفقري والقدمين، جراء سقوط زميله عليه وارتطامه به.

ويذكر أن إدارة كلية الآداب، أصدرت بيانًا أشارت فيه إلى أنه وأثناء أداء الطلاب لامتحان "الميدتيرم" في مادة "علم النفس" المقررة على طلاب الفرقة الثانية، قسم الاجتماع، أصيب الطالب الأول بحالة هياج واندفع بقوة تجاه نافذة قاعة الامتحان الكائنة في الطابق الخامس، بكلية الآداب، فسقط على زميله بالممر الرابط بين المبنيين.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ التحقيق في ملابساتها.