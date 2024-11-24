 الجيش اللبناني: استشهاد وإصابة 19 عسكريا في هجوم إسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني: استشهاد وإصابة 19 عسكريا في هجوم إسرائيلي

أ ش أ
نشر في: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 3:21 م | آخر تحديث: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 3:21 م

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد وإصابة 19 عسكريا في هجوم إسرائيلي على مركز لقوات الجيش في العامرية على طريق القليلة - صور.

وأوضح الجيش اللبناني - عبر منصة "إكس" حسب ما نقلته الوكالة اللبنانية للإعلام - أن أحد العسكريين استشهد وأصيب 18 آخرون، بينهم مصابون بجروح بليغة نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركز للجيش في العامرية على طريق القليلة - صور، مشيرا إلى تعرض المركز لأضرار جسيمة.

وكان رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، قد أكد - في وقت سابق اليوم - أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر لمركز للجيش في الجنوب وسقوط شهداء وجرحى يمثل رسالة دموية مباشرة برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل لوقف إطلاق النار وتعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701.

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