فلسطين ضيف شرف الدورة الاولى لمهرجان الفيوم السينمائي

كشف مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، عن اختيار فلسطين لتكون ضيف شرف دورته الأولى، التي تنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

قالت الناقدة ناهد صلاح، المدير الفني للمهرجان، إن مهرجان الفيوم يحتفي بفلسطين، وذلك عن طريق اختيارها لتكون ضيف شرف دورته الأولى، وفي هذا الإطار يتم تنظيم يوم كامل، يتضمن أنشطة فنية وعروض سينمائية فلسطينية.

وتابعت أن إدارة المهرجان حددت يوم 28 نوفمبر لهذا الحدث، الذي يبدأ بافتتاح يحضره ناجي الناجي، المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، كما يشهد إقامة بازار وعرض أزياء لتصميمات مستوحاة من التراث الفلسطيني.

وأضافت أنه سيتم عرض مجموعة أفلام قصيرة "من المسافة صفر"، التي أطلقها مخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وصورت في غزة تحت وطأة حرب الإبادة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وذلك في قوالب متنوعة بين الروائي، والوثائقي، والتسجيلي.

وأشارت إلى أن مركز الناطور للدراسات والأبحاث، سوف يمنح جائزة مالية، قدرها ألف دولار لمخرجي أفلام "من المسافة صفر"؛ تقديرا على جهودهم، وإبداعهم، رغم صعوبة الظروف المحيطة.

ومن المقرر أن يتضمن حفل افتتاح الدورة الأولى للمهرجان، كلمة للدكتورة نسرين التميمي، وزيرة سلطة جودة البيئة الفلسطينية، تتحدث فيها عن أهمية أفلام البيئة، وما تعانيه بلادها في هذا الشأن.

يذكر أن مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، تنظمه مؤسسة مسار للثقافة والفنون، ويقام تحت رعاية محافظة الفيوم، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الإقليم، ووزارة الثقافة، ووزارة البيئة، وجامعة الفيوم، والمركز القومي للسينما، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة ريد ستار.