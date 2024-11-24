مندوب فلسطين في الجامعة العربية: إسرائيل تستهدف الأمن القومي العربي بشكل كامل

صرح السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم، بأن مجلس الجامعة الذي انعقد اليوم في دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين، بطلب من العراق، حذر في قرار صادر عنه من نوايا إسرائيل توسيع عدوانها في المنطقة.

وكانت العراق قد دعت لعقد هذا الاجتماع على إثر رسالة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي لرئيس مجلس الأمن، ادعى فيها زيادة وتيرة الهجمات من العراق ضد الاحتلال، مما ينذر بنوايا إسرائيل توسيع عدوانها في المنطقة.

وأكد السفير العكلوك أن إسرائيل تستمر بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتشن عدواناً على لبنان وسوريا وتمهد لتوسيع العدوان ليشمل دول عربية أخرى، الأمر الذي يؤكد أن إسرائيل تستهدف الأمن القومي العربي بشكل كامل.

وأضاف السفير العكلوكأن مجلس الجامعة استنكر في قراره الصادر اليوم، إساءة استخدام الولايات المتحدة الأميركية للفيتو في مجلس الأمن للمرة الرابعة خلال عام واحد لمنع إصدار قرار من المجلس يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وتوسيعه في المنطقة.

وطالب مجلس الجامعة الولايات المتحدة بمراجعة مواقفها المنحازة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعطل تولي مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف مندوب فلسطين أن مجلس الجامعة قد طالب جميع الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن تتعاون مع المحكمة في تنفيذ مذكرتي الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف جالانت، وحذر المجلس من تسييس قرار المحكمة بإصدار مذكرتي الاعتقال.

وكان السفير العكلوك قد طالب الدول العربية، في كلمته أمام مجلس الجامعة، بتنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر الجاري، خاصة فيما يتعلق بحشد الدعم لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومقاطعة إسرائيل على كل المستويات، وإدراج المنظمات والكيانات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.