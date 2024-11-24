محافظ الدقهلية يشهد إلقاء مليون وحدة زريعة سمكية في النيل بالمنصورة

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، إلقاء الزريعة السمكية في مياه نهر النيل بالمنصورة، بغرض زيادة الإنتاجية والمساهمة في تنمية الثروة السمكية في المحافظة.

وقال المحافظ، في بيان له، إنه تم إلقاء مليون وحدة من الزريعة من شاطئ نهر النيل بمدينة طلخا، ومن أمام قرية أويش الحجر مركز المنصورة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية في فروع النيل، بالتعاون مع جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية.

وأضاف محافظ الدقهلية أننا نستهدف إلقاء نحو 4 ملايين و250 ألف وحدة من زريعة الأسماك في نهر النيل، خلال العام المالي الحالي، بغرض زيادة الإنتاجية وتحقيق تنمية فعلية في الثروة السمكية وزيادة الإنتاج والسعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن أعمال الاستزراع تهدف إلى المساهمة في إنتاج كميات من الأسماك بمواصفات إنتاجية عالية، من منطلق الاهتمام بالثروة السمكية وتنمية البحيرات والموارد المائية ورفع كفاءتها لضمان استدامة الموارد السمكية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك .

وأكد المهندس محمد البساطي مدير منطقة الدقهلية بجهاز الثروة السمكية، أن الكميات المستزرعة اليوم تنوعت ما بين 500 ألف زريعة أسفل كوبري القطار بطلخا، 500 ألف زريعة بقرية أويش الحجر مركز المنصورة، وهي من نوع البلطي النيلي.