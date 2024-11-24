 إبسويتش يفسد البداية المثالية لأموريم مع مانشستر يونايتد - بوابة الشروق
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إبسويتش يفسد البداية المثالية لأموريم مع مانشستر يونايتد

أمير نبيل
نشر في: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 8:27 م | آخر تحديث: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 8:27 م

نجح فريق إبسيوتش تاون في فرض التعادل على ضيفه مانشستر يونايتد في مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من البداية المثالية لليونايتد تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي روبن أموريم بتسجيل هدف بعد 81 ثانية عن طريق ماركوس راشفورد إلا أن أصحاب الأرض استطاعوا تسجيل التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل أوماري هوتشينسون هدف التعديل لإبسويتش في الدقيقة 43 بعد تسديدة رائعة لكنها اصطدمت بنصير مزراوي مدافع اليونايتد لتبتعد عن متناول يد الحارس أونانا والذي أبعد أكثر من محاولة خطيرة قبل الهدف.

وفي الشوط الثاني سعى يونايتد للعودة للتقدم من جديد لكنه فشل ليكتفي بنقطة أولى تحت قيادة المدرب أموريم في بداية مشواره.

بهذا التعادل رفع إبسويتش تاون رصيده إلى 9 نقاط ويتقدم للمركز الـ18 بفارق الأهداف عن وولفرهامبتون السابع عشر، أما يونايتد فله 16 نقطة ويظل في المركز الـ12.


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