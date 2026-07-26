ألمانيا: شهود يبلغون عن إصابات بطعنات بعد حادث مسيرة المثليين

أفاد شهود عيان باحتمال إصابة أشخاص بطعنات أيضا خلال الحادث الذي وقع على هامش مسيرة يوم كريستوفر ستريت للمثليين في برلين، حسبما أعلنت الشرطة الألمانية.

وقال المتحدث باسم الشرطة فلوريان ناث: "هذا ما أخبرنا به الشهود - أن هناك تقارير عن وجود أشخاص ممددين هناك ومصابين بطعنات".

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في أسرع وقت ممكن.

وقال ناث إن المحققين يفحصون ما إذا كانت هناك مرحلة ثانية للحادث بعد أن دهست سيارة حشدا من الناس في حديقة تيرجارتن ببرلين، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل. وترَك السائق المركبة وفر في اتجاه غير معلوم، وفقا للشرطة.