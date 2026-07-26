الإعصار نول يصل إلى اليابسة وإجلاء مئات الآلاف في جنوب الصين

ضرب الإعصار نول اليابسة في جنوب الصين، بما في ذلك هونج كونج، صباح اليوم الأحد، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة ، مما تسبب في إجلاء مئات الآلاف من سكان مقاطعة جوانجدونج، حيث تم رفع حالة التأهب القصوى في المنطقة، كما تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين إن نول وصل إلى اليابسة على طول ساحل مقاطعة هويدونج التابعة لمدينة هويتشو في مقاطعة جوانجدونج الجنوبية في تمام الساعة 3:50 صباحاً بالتوقيت المحلي اليوم الأحد تقريبا.

وقال مرصد هونج كونج إن نول، الذي تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى المستدامة 145 كم/ساعة بالقرب من مركزه، كان يتحرك اليوم الأحد باتجاه المناطق الداخلية من جوانجدونج ويضعف تدريجيا، وجلب معه رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى أجزاء من المنطقة.

وتم نقل أكثر من 340 ألف شخص من أجل سلامتهم بحلول بعد ظهر يوم السبت في مقاطعة جوانجدونج، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية. وألغيت خدمات القطارات في المقاطعة اليوم الأحد، وفقا لخدمة أخبار الصين.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أن تشهد أجزاء من جنوب جوانجدونج وجنوب شرق مقاطعة فوجيان أمطارا غزيرة ورياحا قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهر موقع مطار هونج كونج إلغاء أكثر من 150 رحلة جوية يومي السبت والأحد.

ومع اقتراب نول من هونج كونج، انهارت أجزاء من سقالة كبيرة على مبنى شاهق بعد ظهر يوم السبت، حسبما أفادت الشرطة المحلية، مضيفة أن التقارير الأولية أشارت إلى عدم وقوع إصابات.

وقالت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان إن نول تسبب في هطول أمطار في أجزاء من جنوب وشرق تايوان. وكان يمر فوق المياه جنوب تايوان، ويتجه مبتعدا عن الجزيرة يوم السبت.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، جلب الإعصار بافي رياحا قوية وأمطارا إلى شرق الصين، مما أدى إلى إجلاء أكثر من مليوني شخص. وقد وصل إلى اليابسة في 11 يوليو ووصل إعصار آخر، وهو مايساك، إلى اليابسة في جنوب الصين في 3 يوليو .