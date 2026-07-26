الشرطة الألمانية: قتيل واحد و16 جريحا بمسيرة للمثليين في برلين

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب 16 آخرون، بعضهم في حالة حرجة، بعد أن دهست سيارة حشدا من الناس على أطراف مسيرة فخر المثليين في يوم كريستوفر ستريت في برلين يوم السبت، حسبما أفادت الشرطة.

ووفقا للنتائج الأولية للشرطة، صدمت سيارة بيضاء عدة أفراد في حديقة تيرجارتن ببرلين قبل أن تصطدم بشجرة، حسبما أفاد المتحدث باسم الشرطة فلوريان ناث.

وقالت الشرطة إن السائق ترك المركبة وفر في اتجاه غير معلوم.

وقال ناث في مقطع فيديو نشر على منصة إكس: إن المحققين يفحصون ما إذا كانت هناك مرحلة ثانية للحادث بعد صدم السيارة للحشد، بما في ذلك ما إذا كان شخص ما قد غادر المركبة وهاجم الناس بسلاح حاد محتمل.

وتابع: "هذا ما أخبرنا به الشهود- أن هناك تقارير عن وجود أشخاص ممددين هناك ومصابين بطعنات".

ووفقا للمتحدث باسم فرق الإطفاء دومينيك بريتز، فإن ثلاثة من بين الـ 16 جريحا تعرّضوا لإصابات تهدد حياتهم، وثمانية أصيبوا بجروح خطيرة. وأضاف أن خمسة أشخاص تعرضوا لإصابات طفيفة. ونقل جميع المصابين بإصابات تهدد حياتهم أو خطيرة إلى المستشفيات.

وقالت الشرطة: "لا نعلم حاليا أي شيء عن أي دافع محتمل أو هوية الجاني أو أي شيء من هذا القبيل. لم يتم إثبات أي من ذلك بعد".

ووفقا للشرطة، كانت هناك روايات متضاربة حول ما إذا كان هناك جاني واحد أم أكثر. وقال ناث إن الضباط يتبعون نهجا واسع النطاق في التحقيق، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل.

وأضاف أنه تم نشر أكثر من 2200 ضابط شرطة في برلين منذ صباح السبت، بعضهم مدجج بالسلاح، مع مشاركة ضباط متخفين أيضا.

وظلت خدمات الطوارئ في موقع الحادث، وطلبت الشرطة من الزوار المغادرة وتجنب المنطقة المحيطة بشكل عام.

ووصف عمدة برلين كاي فيجنر الحادث بأنه "هجوم على مجتمعنا الحر والمنفتح."

وقال في بيان له: "بعد مسيرة سلمية ومفعمة بالألوان في يوم كريستوفر ستريت، هوجم هذا التجمع من أجل برلين متسامحة وسالمة بأكثر الطرق وحشية".

وشكر فيجنر خدمات الطوارئ على استجابتها السريعة، وأعرب عن ثقته في أن الشرطة والسلطات الأمنية ستجري تحقيقا شاملا.

وقال متحدث باسم الحكومة إن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عرض تقديم الدعم من السلطات الاتحادية لمسؤولي برلين عقب الحادث. وأحيط المستشار فريدريش ميرتس علما بالحادث بعد وقوعه بوقت قصير.