فحص 2697 مواطنا ضمن قافلة طبية بالمجان في الشرقية

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة في قرية سوادة التابعة للإدارة الصحية بمدينة الصالحية الجديدة، على مدار اليومين الماضيين، تم خلالها تقديم خدمات طبية متكاملة لـ2697 مريضا من أهالي القرية، ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأوضح الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن القافلة ضمت 11 عيادة شاملة، و10 عيادات بتخصصات طبية رئيسية، شملت عيادات أمراض الباطنة والجراحة العامة والعظام والأطفال والنساء والتوليد والجلدية وتنظيم الأسرة والأنف والأذن والحنجرة، والرمد والأسنان.

وجرى تخصيص عيادتين للأطفال لضمان تغطية احتياجات المرضى، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية للكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى أنه خلال يومي القافلة تم توقيع الكشف المجاني على 2697 مريضا وصرف العلاج لهم، فيما تم تحويل 6 حالات إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القوافل التي أقيمت ضمن المبادرة بلغ حتى الآن 40 ألفا و340 مريضا، مع تحويل 146 حالة للمستشفيات المختصة.