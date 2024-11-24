محافظ البحيرة: توزيع بيض المائدة بأسعار مخفضة بمراكز أبو حمص ورشيد وكفر الدوار غدا

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتوفير 3 سيارات محملة ببيض المائدة بأسعار مخفضة بمراكز أبو حمص ورشيد وكفر الدوار، ومن المقرر أن تنطلق هذه السيارات صباح غدٍ للتمركز بجوار الوحدات المحلية في المراكز.

وسيتم بيع كرتونة البيض بسعر 145 جنيهًا، في خطوة تهدف لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار ملائمة.

وذكرت عازر، في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها محافظة البحيرة لضمان وصول السلع الأساسية بأسعار منخفضة بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وأكدت أن الجهود ستستمر خلال الفترة القادمة لتغطية جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث ستتمركز السيارات بجوار الوحدات المحلية في المناطق المستهدفة، مع التوسع في فتح المنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير المزيد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة في كافة أنحاء المحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة جاكلين عازر، قد أطلقت صباح اليوم القافلة الثامنة خلال الفترة الماضية، لتوفير بيض المائدة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة. وتضمنت القافلة 13 سيارة محملة بـ4600 كرتونة بيض مائدة، تم تمركزها في مواقع مختلفة مثل منطقة شبرا بدمنهور، ميدان جلال قريطم، أمام مديرية التربية والتعليم، ودوران أفلاقة، ومنطقة فاطمة الزهراء، وبجوار مسجد ناصر، بالإضافة إلى تمركز سيارات في مركز إيتاي البارود ومراكز الدلنجات، أبو المطامير، حوش عيسى، كفر الدوار، والمحمودية.