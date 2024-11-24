سامح عاشور عن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب: قرار سيعقبه إجراءات أخرى لتصفية الشوائب

أشاد سامح عاشور المحامي بالنقض ونقيب المحامين الأسبق، بقرار رفع اسم 716 شخصًا من قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن هذا القرار يتسم بالذكاء من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن القرار جاء في توقيت جيد، وينبئ بأنه سيعقبه الكثير من الإجراءات الأخرى التي تساهم في تصفية الكثير من الشوائب بما يعيد اندماج كثير من المواطنين في المجتمع.

ولفت إلى أن الدولة تمارس هذا الإجراء من الأساس بمقتضى القانون وللاحتياج القانوني، ويكون مرهونًا بالجريمة والخطورة وإذا زال هذا الأمر تنتفي هذه الصفة.

وشدد على أهمية هذا القرار على صعيد تحقيق الاستقرار في المجتمع، لا سيما في ظل التحديات الراهنة بالمنطقة.

وقررت محكمة الجنايات المختصة رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.