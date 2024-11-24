بهاء أبو شقة يدعو إلى إحداث ثورة تشريعية: هناك قوانين قديمة أصبحت بالية وعقيمة

دعا المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى إحداث «ثورة تشريعية» في القوانين المصرية، بما يتناسب مع التطور الذي تشهده مصر.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN»: «لابد أن تكون هناك ثورة تشريعية حقيقية، ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة، فالقوانين القائمة حاليا في واد، لا تنسجم ولا تتناغم مع ما يحدث على أرض الواقع من تطور وتقدم».

وتابع: «القوانين كلها منها ما مر عليه 50 و70 عاما، مثل قوانين الزراعة، والسياحة، والآثار، والإجراءات الجنائية منذ 1950، أو العقوبات 1947».

وطالب بتشكيل «لجنة استراتيجية وطنية»، لإصلاح التشريعات تضم متخصصين وخبراء في مختلف المجالات، بالإضافة إلى قانونيين؛ من أجل «وضع نصوص حديثة.. وهذا السبب أن هناك مشاكل في الشارع مثل قانون المرور».

ورأى أن «هناك قوانين قديمة أصبحت بالية وعقيمة في واد أمام تطور المجتمع، على سبيل المثال الجرائم الإليكترونية، والقانون 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات والعقوبات التي أصبحت لا تواجه الواقع الحالي كالسب والقذف طوال الليل والنهار وهتك أعراض الناس، فلابد أن نكون أمام عقوبات قاسية ورادعة تحقق فلسفة القانون».

وضرب مثالا بقانون السياحة، قائلا: «لدينا مسار العائلة المقدسة والذي يضم 25 مسارا بطول 3500 كيلومتر، لماذا لا ينظم؟ لسنا أقل من فرنسا بإمكاناتنا وبما حبانا الله من مناخ وآثار قديمة وإسلامية وقبطية، فدخل فرنسا من السياحة 58 مليار يورو من 100 مليون سائح سنويا، ومصر 13 مليونا!».