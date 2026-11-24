أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم، جولة تفقدية موسعة بالمدينة الجامعية بكفر سعد، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب ومتابعة سير العمل داخل مرافق المدينة، رافقه خلال الجولة الدكتور سيد عبد الونيس، المشرف العام على المدن الجامعية، وعدد من قيادات ومسئولي المدن الجامعية.

واستهل رئيس الجامعة، جولته بتفقد غرف إقامة الطلاب للوقوف على جاهزيتها ومستوى النظافة والصيانة بها، حيث حرص على الالتقاء بعدد من الطلاب المقيمين بالمدينة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مستوى الإعاشة والخدمات، مؤكدا أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالتواصل المباشر مع الطلاب وتذليل أي عقبات قد تواجههم لتوفير بيئة ملائمة للإقامة والاستذكار.

كما شملت الجولة تفقد مطبخ المدينة الجامعية والمطاعم ومخازن الأغذية، حيث اطلع الدكتور ناصر الجيزاوي على سير العمل وآليات إعداد وتجهيز الوجبات الغذائية، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، ومطابقة الوجبات المقدمة للطلاب للمواصفات المعتمدة.

وفي ختام جولته، أشاد رئيس جامعة بنها بجهود العاملين والقائمين على إدارة المدن الجامعية، موجها بضرورة الاستمرار في المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والنظافة وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات على مدار العام الدراسي.