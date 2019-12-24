بلاغ يتهم طبيب علاج طبيعي بالتحرش بسيدة والتعدي عليها جنسيا في عيادته بالمحلة الكبرى

تقدمت سيدة في العقد الرابع من عمرها ببلاغ رسمي يحمل رقم 18169 إداري قسم شرطة ثان المحلة، ضد طبيب علاج طبيعي تتهمه بالتحرش بها والتعدي عليها جنسيا من خلال ملامسة مناطق حساسة بجسدها أثناء تلقيها العلاج بعيادته الخاصة.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة يفيد بتحرير محضر من السيدة "ح.م.ع" 42 سنة ربة منزل من أبناء محافظة القاهرة تتهم فيه "ا.ع.ش" طبيب علاج طبيعي بهتك عرضها والتحرش بها جنسيا من خلال محاولة ملامسة أماكن حساسة بجسدها خلال إجرائها الكشف الطبي داخل عيادته الخاصة.

وأفادت السيدة في بلاغها أنه دخلت لغرفة الكشف بالعيادة وفوجئت بشروع الطبيب فى قيامه بملامسه أماكن حساسه بجسدها.

وبتقنين الإجراءات الأمنية انتقل الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى موقع البلاغ وتم ضبط الطبيب، كما تم عرض السيدة على الطب الشرعي وأطباء بمستشفى المحلة العام لإجراء الكشف الطبي عليها والتأكد من صحة بلاغها من عدمه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت صرف الطبيب على ذمة التحقيقات.