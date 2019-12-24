تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل في الحملة القومية للتحصين، ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت في 23 نوفمبر الماضي، وتقرر مد العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري، لتغطية المستهدف في الحملة بكافة المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتبين من التقرير اليومي الذي يعده الدكتور طارق الوكيل، مدير الطب البيطري، أن العدد الاجمالي للحيوانات التي تحصينها قد بلغ 101 آلاف و248 رأسا بواقع 86 ألفا و286 من الأبقار، و13 ألفا و979 من الجاموس، و856 من الأغنام، و127من الماعز وذلك (منذ بداية الحملة وحتى أمس الاثنين)، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية استجابة المواطنين للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والإقبال على تحصين الماشية، والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ على الثروة الحيوانية، مشددا على ضروررة استمرار الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين حتى يتم تغطية جميع المناطق المستهدفة بالمحافظة.