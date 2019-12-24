«طب قنا» تحصد جائزة أفضل بحث في المؤتمر الدولي لجراحة العظام

شاركت كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، في المؤتمر الدولي السنوي لجمعية جراحة العظام المصرية في دورته الـ71، وحصل الدكتور أحمد عادل، المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب بقنا على المركز الأول، وجائزة أحسن بحث في المؤتمر، وجاء موضوع البحث بعنوان "ترميم الفقد العظمى لحالات إعادة تغيير مفصل الركبة نتيجة التخلخل الغير صديدي".

وشاركت كلية الطب في المؤتمر تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس الجامعة، بإشراف الدكتور حمدي حسين، عميد الكلية، والدكتور أحمد هاشم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد عبدالحميد، رئيس سم العظام، وأشرف على البحث الدكتور أحمد عبد العال، أستاذ جراحة العظام بطب أسيوط، والدكتور هشام حامد، أستاذ جراحة العظام بطب أسوان، والدكتور أرون مولاجي، أستاذ جراحة العظام بدولة الهند.