وزير الدفاع الروسي: القوات النووية الروسية ستتزود بـ22 منصة للصواريخ العابرة للقارات

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن قوات بلاده النووية الاستراتيجية، ستتسلم العام المقبل 22 منصة لإطلاق صواريخ "يارس" و"أفانجارد" العابرة للقارات.

وقال شويجو، خلال اجتماع موسع بوزارة الدفاع الروسية حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم": "إن القوات الجوية الفضاية استلمت العام الجاري 5 قاذفات صواريخ استراتيجية محدثة إضافية"، مشددا على أن بلاده ستعيد تسليح قواتها دون أن تنجرف إلى سباق التسلح.

وأضاف "إنه سيتم ضم قمر صناعي رابع العام المقبل، إلى القسم الفضائي في منظومة الإنذار المبكر بالصواريخ، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الجاري، إطلاق القمر الصناعي الثالث في هذه المنظومة التي باشرت عملها في نهاية عام 2017.

وأوضح أن الجيش الروسي تسلم خلال العام الحالي أكثر من 600 قطعة من الآليات المدرعة وأكثر من 100 طائرة وطائرة هليكوبتر، و 13 جهازا فضائيا ، وغواصة واحدة ، وثمان سفن سطح، و 17 زورقا وسفينة دعم، وأربعة أنظمة صواريخ ساحلية من نوع "بال" و"باستيون"، مشيرا إلي أنه سيتم تزويد قوات الدفاع الجوي العام المقبل بـ4 أفواج من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية من طراز " إس-400"، و6 كتائب دفاع جوي من طرز "بانتسير".

ولفت إلى أن مكانة روسيا في مستوى الإنفاق العسكري في العالم، تراجعت من المركز الثامن إلى التاسع، ويرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق العسكري في بلدان أخرى في العالم، فيما بقي مستوى الإنفاق الروسي كما هو.