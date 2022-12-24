أردوغان: سنزف بشائر جديدة لشعبنا بشأن الغاز الطبيعي الإثنين المقبل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه "سيزف الإثنين المقبل، بشائر جديدة للشعب فيما يتعلق بالغاز الطبيعي".

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الرئيس التركي اليوم خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع في ولاية أرضروم شمال شرقي البلاد، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال أردوغان: "نعمل ليلا ونهارا لربط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنظامنا الوطني، والإثنين سنزف بشائر جديدة لشعبنا بهذا الصدد".

وأضاف: "سنزف أيضا بشائر جديدة لشعبنا بعد وضع الغاز المكتشف في البحر الأسود قيد الاستخدام".

يشار إلى أن تركيا اكتشفت احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تقدر بـ540 مليار متر مكعب في البحر الأسود، ومن المنتظر بدء استخراج الغاز في الربع الأول من 2023، وفقا للأناضول.