الرئيس الصومالي يشيد بالعمليات العسكرية للجيش ضد الإرهاب

أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بالعمليات العسكرية الناجحة التي أحبطت محاولة المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونقلت اليوم السبت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) عن الرئيس الصومالى قوله فى تصريحات أدلى بها فى القصر الرئاسي أمس: "إن قواتنا المسلحة الباسلة تمكنت من تحرير كافة مناطق إقليم شبيلي الوسطى، وكانت مديرية (رون نرجود) آخر معقل للمتمردين"، مضيفا أن مناطق محافظة هيران كلها تحررت فعلا من قبضة الخلايا الإرهابية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن مناطق ولاية جلمدج بدورها طردت المتشددين في معظم مناطق نفوذهم.

وفي النهاية، تحدث رئيس الجمهورية عن خطط العمليات العسكرية الرامية إلى تحرير مناطق جنوب البلاد، وخصوصا، مناطق ولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند، حيث استعدت القوات المسلحة لخوض معاركها للقضاء على شوكة المليشيات الإرهابية.