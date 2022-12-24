الصحة: رفع حالة الاستعداد للتعامل مع تداعيات انهيار مدرج بكأس سوبر السلة وتشكيل غرفة عمليات

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، أنه تم التوجيه برفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع تداعيات حادث سقوط مدرج حسن مصطفى عليهم بشكل مفاجئ أثناء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في إطار كأس السوبر المصري لكرة السلة، كما جرى التوجيه بتشكيل غرفة عمليات، برئاسة وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.



وقال متحدث الصحة - خلال اتصال هاتفي مع برنامج (كلمة أخيرة)، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية (أون إي) مساء اليوم السبت- إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بإجمالي 21 سيارة إسعاف من تمركزات سيارات الإسعاف في المنطقة المحيطة والنقاط القريبة.



وأضاف أن عدد الضحايا المبدئي يبلغ 27 إصابة استقبلتها مستشفيات أكتوبر المركزي وزايد التخصصي، وأغلب الإصابات حتى الآن عبارة عن كسور وبعض حالات النزيف وأغلبها غير مهدد للحياة.