نظمت سفارة تركيا، في إطار الذكرى المئوية بالذكرى السنوية ال 100 لجمهورية تركيا والذكرى السنوية ال 500 لتأسيس وزارة الخارجية التركية، فعاليات لتكريم وإحياء أعمال وحياة 12 شخصية تاريخية تركية مصرية تمثل الثقافة ‏المصرية التركية المشتركة.

ورحب السفير التركي لدى مصر صالح موطلو شن، بالمشاركين في حفل التكريم، مشيداً بتطور العلاقات المصرية التركية.

وخلال البرنامج تم تقديم عرض للشخصيات التاريخية، حيث يهدف إلى تعريف الأجيال القادمة بالتاريخ المشترك ‏بين مصر وتركيا والذي يمتد إلى 1000 عام، والذي يمثل روابط قوية وهوية مشتركة للشعبين.

كما تم عرض لوحات هؤلاء الشخصيات التي رسمها الرسام المصري بولاقي محمد عبد الجليل‎ ‎.‎

وقد حضر البرنامج من الأجيال الناشئة مجموعة كبيرة من الطلاب الذين يدرسون في معهد يونس أمرة للثقافة التركية إلى جانب ‏حضور حافل من الأكاديميين والصحفيين ومن مختلف فئات المجتمع المصري. ‏كما حضر البرنامج عدد من الدبلوماسيين الأجانب من بينهم سفير باكستان بالقاهره ساجد بلال.

والشخصيات التي تم تكريمها هي:



‏ -محمد عاكف إرسوي (1873-1936)‏ شاعر الاستقلال

‏-سعيد حليم باشا (1863-1921)‏ الصدر الأعظم ووزير الخارجية - حفيد محمد علي باشا

‏-عباس حليم باشا (1866-1934)‏ حفيد محمد علي باشا الذي حمى محمد عاكف إرسوي في مصر

‏-غازي أحمد مختار باشا (1839-1919)‏ أول مفوض سام في مصر

‏-الأميرة قادرية (1888-1955)‏ ابنة السلطان حسين، بطلة الكفاح الوطني وصديقة أتاتورك

‏-الأميرة نسلي شاه سلطان (1921-2012)‏ الأميرة العثمانية وزوجة الوصي على آخر ملوك مصر فؤاد

‏-زينب كامل هانم (1826 – 1886) وزوجها يوسف كامل باشا (1808 – 1876)‏ ابنة محمد علي باشا وزوجة الصدر الأعظم العثماني يوسف كامل باشا

‏-محمود مختار باشا (1867-1935) وزوجته الأميرة نعمة الله، السفير التركي في برلين ووزيرة الشؤون البحرية

‏-الأميرة أمينة إلهامي (1858-1931)‏ والدة آخر الخديوي الثاني المصري عباس حلمي، والدة باشا

‏-مصطفى فاضل باشا (1830-1875)‏ ابن إبراهيم باشا وزير التربية والتعليم والمالية والعدل

‏-شكرجي حافظ جميل بك (1867-1928)‏ أستاذ الموسيقى التركية الكلاسيكية الذي قام بتدريس الموسيقى التركية في مصر

‏-المشير فؤاد باشا، وهو ابن رفعت حسن باشا من إنجركوي الذي عين واليا على السودان عام 1839. ولد عام 1835 وتوفي في إسطنبول عام ‏‏1931 عن عمر يناهز 96 عامًا. يُطلق عليه لقب ديلي "المجنون" بسبب شجاعته غير العادية.‏