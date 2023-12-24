ميناء دمياط: تداول بضائع وحاويات 1825 شاحنة دخولا وخروجا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا أكد فيه على استقبال الميناء لـ1825 شاحنة دخولا و خروجا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وعدد 9 سفن، بينما غادرته 9 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 34 سفينة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر بلغت من البضائع العامة 19916 طن، تشتمل على 479 طن أسمنت معبأ، و6109 طن يوريا، و12830 طن ملح صب، و448 طن ملح معبأ، و50 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26756 طن تشتمل على 5228 طن قمح، و7672 طن خردة، و5957 طن حديد، و4183 طن ذرة، و3716 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 299 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1413 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139452 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 306068 طنًا.

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5074 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وكوم أبو راضي وشبرا، وبلغ عدد السفن القادمة للميناء 9 سفن، بينما غادرته 9 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 34 سفينة.