 سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات إسرائيلية في محوري الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات إسرائيلية في محوري الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة

هديل هلال
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 5:35 م | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 5:35 م

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري، لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهداف 3 آليات إسرائيلية في محوري الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأحد: «استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية بقذيفتي (RPG) وعبوة العمل الفدائي في محاور الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة».

وفي وقت سابق، أشارت إلى قصف موقع «إسناد صوفا»، وتمركز لجنود العدو في محيطه بوابل من قذائف الهاون.

وقالت إن عناصرها دكوا تجمعًا لجنود الاحتلال شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ولفتت إلى استهداف دبابة «ميركافا» إسرائيلية بقذيفة «التاندوم» في شارع النزهة بمنطقة جباليا، البلد شمال قطاع غزة.

وذكرت أن عناصرها قصفوا التجمعات العسكرية محيط مسجد الظلال شرق خانيونس، برشقة صاروخية وقذائف الهاون.

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