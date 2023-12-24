رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية يجتمع مع أعضاء هيئة التدريس

عقد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ؛ لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل قادرين على المنافسة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، والوصول إلى المواصفات القياسية العالمية، بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على الكلية.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان اليوم الأحد، أنه تم خلال الاجتماع، مُناقشة آخر الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول العملية والنظرية للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، ووجه بضرورة الإلتزام بضوابط أداء الإختبارات، واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، ومتابعة أعمال التصحيح والكنترولات بصورة مستمرة لسرعة ودقة رصد النتائج.

وأضاف أنه تم مناقشة أيضا الخطة الإستراتيجية للكلية وتوصيف المقررات الدراسية وترسيخ قيم الجودة والإعتماد الأكاديمي للبرامج بما يتوافق مع خطة الجامعة ويدعم تحقيق أهداف استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وتابع أنه تم مناقشة أهمية المركز الجامعي للتطوير المهني الذي بصدد أن تفتتحه الجامعة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما يسهم فى تنمية وتطوير مهارات الطلاب التى تؤهلهم لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وأكد "كشك" حرص الجامعة على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والتدريبية ومجالات خدمة المجتمع، وربط البحوث العلمية والمشروعات الطلابية بمجتمع الأعمال والصناعة واحتياجات المجتمع ، من خلال بناء منظومة مُستدامة ؛ لتطوير مجالات التعلم والتعليم، البحث والتطوير، الإبتكار وريادة الأعمال، من خلال برامج تكنولوجية معاصرة متميزة ومرنة يمكن تعديلها لتناسب سوق العمل، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهج الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمى.