البنتاجون: طائرة درون إيرانية تهاجم سفينة تجارية في المحيط الهندي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن إيران شنت هجوما بطائرة درون على طائرة تجارية في بحر العرب قبالة ساحل الهند أمس السبت.

وأضاف البنتاجون أن الناقلة ام في تشيم بلوتو للنفط والكيماويات، التي تحمل علم ليبيريا، تعرضت لهجوم إيراني بطائرة درون نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش). وأسفر الهجوم عن اندلاع حريق تم إخماده.

وأوضح البنتاجون أن الحادث لم يسفر عن وقوع قتلى أو مصابين.

وأشار البنتاجون إلى أنه لم تكن هناك سفن تابعة للبحرية الأمريكية في الموقع وقت الهجوم. وقد أكملت الناقلة رحلتها إلى الهند. ويتردد أن هذا سابع هجوم إيراني يستهدف الشحن التجاري منذ عام 2021.

وأفادت وسائل الإعلام الهندية وهيئة المراقبة البحرية البريطانية في وقت سابق بوقوع هجوم درون مشتبه به استهدف ناقلة ام في تشيم بلوتو. ووفقا لتقارير هندية وأمريكية، وقع الحادث على بعد 200 ميل بحري قبالة الساحل الهندي.

وقالت وزارة الدفاع الهندية إن السفينة كانت تحمل نفطا خام، وكانت في طريقها من المملكة العربية السعودية إلى مدينة مانجالور بجنوب الهند.