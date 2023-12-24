قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إننا نتحدث عن منطقة صناعية متكاملة لوجيستية تضم موانئ وأكثر من منظومة تخدم بعضها البعض، نحقق منها استفادة كبرى، من خلال الاتفاقيات الدولية الموقعة من جانب مصر وعديد من دول العالم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا، الموقع الاستراتيجي يحقق مكاسب حقيقية للدولة المصرية.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة الطلب المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضواً لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وتابع: حققنا استثمارات فعلية تعاقدية نهائية بقيمة 4.6 مليار دولار، بإجمالي 97 مشروعا، منها 7 في الموانئ و90 في المنطقة الصناعية، ونحتاج إلى 10 أضعاف حصيلة الـ4.6 مليار، موضحا أنه يتم العمل على صناعات الحديد والسيراميك والأدوية والملابس والعديد من الصناعات الأخرى الهامة القريبة من ميناء العين السخنة، الوقود الذي سيكون بإمكاننا الاستفادة منه من الهيدروجين الأخضر سوف ينعش الصناعات المكملة المتعلقة بالألواح الشمسية والهواتف وغيرها.



وواصل بالقول: نقوي ونعزز إمكانيات منطقة شرق بورسيعد وبجوارها ميناء شرق بورسعيد الحاصل على المركز العاشر عالميا في التعامل مع الحاويات، قائلا: زرنا 10 بلاد، منها الصين والهند للتعاقد مع استثمارات كبرى، بخلاف نجاحنا في ذلك مع دول أخرى.