 أول قرار من جروس بعد تعادل الزمالك أمام طلائع الجيش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أول قرار من جروس بعد تعادل الزمالك أمام طلائع الجيش

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 11:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 11:31 م

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الأربعاء دون الحصول على راحة عقب الانتهاء من مواجهة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.
وتعادل فريق الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المسابقة.


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