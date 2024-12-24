شريف منير يدافع عن ابنته أسما بعد هجوم حلاقة الشعر: سأقف في ظهرها بكل الحالات

رد الفنان شريف منير، على الهجوم الذي طال ابنته الفنانة أسما منير بعد ظهورها حليقة الشعر قبل مهرجان القاهرة للدراما العام الماضي، معقبا: «قلت لها شكلك حلو زي القمر، لأن الموضوع لا علاقة له إطلاقا بالتشبه بالرجال، كانت تعاني من مشكلة كبيرة في شعرها، وكان لازما تقصه».

واستنكر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC»، ترصد البعض للهجوم على أي شيء دون معرفة الظروف، قائلا: «الناس منتظرة أي حاجة علشان تهبش، وأنت مش عارف الظروف إيه مع إنك لو نظرت حواليك هتلاقي حاجات وحشة كثير أوي، أنت مليان عيوب، ليه تخبط في اللي حواليك، مش يمكن يكون عندها سبب أو حالة نفسية، أو مشكلة صحية».

وأشار إلى لومه ابنته على نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا:«كنت أحزن عندما أراها تتعرض للهجوم، لكن أنا في كل الحالات هقف في ظهرها هي وكل أولادي، وأتلقى أنا الخبطات، وأنا عارف أن أسما لما بتعمل حاجة؛ فأنا من يتعرض للشتم ويتبهدل، وأنا موافق لكن أولادي لأ».

وتحدث عن علاقته معها، قائلا: «نحن أصحاب لكن بنتخانق طوال الوقت، أنا وهي ناقر ونقير، لكن بكون خايف عليها وبختلف معها في أمور؛ لكن بحزن عندما أراها تتعرض للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأعرب عن استيائه من الهجوم على الفنانين، معقبا: «نحن كوسط فني لا نسلم من الهجوم، مع أن من يهاجم لو هو فنان؛ لن يقبل ذلك على نفسه».