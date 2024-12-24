 انطلاق فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية 2025 - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

انطلاق فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية 2025

بغداد - (قنا)
نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 11:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 11:26 م

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية للعام 2025، وسط حضور رسمي في باحة القصر العباسي وسط العاصمة بغداد، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال الدكتور أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار، خلال مؤتمر صحفي، إن الإعلان جاء بعد انتظار لسنتين كاملتين منذ أن قدمنا طلب الترشح إلى مجلس وزراء السياحة العرب ومنظمة السياحة العربية في العام 2022.

وتقام الفعاليات على مدار عام على أساس المعايير التي حددتها المنظمة العربية للسياحة والتي تتركز في مؤشرات الإدارة والبنية التحتية والموارد وتنوع الأنماط والأنشطة السياحية، والحفاظ على البيئة وحمايتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك