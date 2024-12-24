انطلاق فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية 2025

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية للعام 2025، وسط حضور رسمي في باحة القصر العباسي وسط العاصمة بغداد، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال الدكتور أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار، خلال مؤتمر صحفي، إن الإعلان جاء بعد انتظار لسنتين كاملتين منذ أن قدمنا طلب الترشح إلى مجلس وزراء السياحة العرب ومنظمة السياحة العربية في العام 2022.

وتقام الفعاليات على مدار عام على أساس المعايير التي حددتها المنظمة العربية للسياحة والتي تتركز في مؤشرات الإدارة والبنية التحتية والموارد وتنوع الأنماط والأنشطة السياحية، والحفاظ على البيئة وحمايتها.