جماعة الحوثي تعلن قصف هدف عسكري إسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع «فلسطين 2»، مشيرة إلى أن العملية «حققت أهدافها بنجاح».

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثي، في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الجماعة على أتم الجهوزية والاستعداد، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي البريطاني».

وأكد أنها «مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وذلك بإسناد المقاومة في غزة بالمزيد من العمليات العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها».

وفي وقت سابق، وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، البعثات الدبلوماسية لبلاده في أوروبا والمملكة المتحدة، بالعمل على تعزيز جهود تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن كـ«منظمة إرهابية» في تلك الدول.

ووفقًا لبيان صادر على الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، فإن ذلك التوجيه جاء في أعقاب سلسلة من الهجمات التي نفذها الحوثيون ضد إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، شملت إطلاق صواريخ باليستية استهدفت مناطق وسط البلاد، مما تسبب في أضرار مادية.

وأضاف البيان، أن الحوثيين استهدفوا إسرائيل منذ 7 أكتوبر بمئات الهجمات باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة.