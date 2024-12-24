الإسكان الاجتماعي: اكتمال تسجيل 249 ألف طلب لحجز 79000 وحدة بسكن لكل المصريين

أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن مد فترة التسجيل الإلكتروني على وحدات برنامج «سكن لكل المصريين» حتى 15 يناير المقبل، بدلا من 31 ديسمبر الجاري.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN»، إن وزارة الإسكان تطرح حوالي 79 ألف وحدة سكنية؛ نصفها جاهز للتسليم الفوري والنصف الآخر سيسلم خلال ثلاث سنوات، مشيرة إلى فتح باب التقديم لمنخفضي الدخل على وحدات المدن الجديدة والمحافظات، وكذلك لمتوسطي الدخل على وحدات المحافظات.

ونوهت إلى زيادة عدد العاملين في مركز الاتصال «الكول سنتر»؛ للرد على استفسارات الحاجزين، مع تخصيص الرقم «1» عند الاتصال لتلقي شكاوى التسجيل على الموقع الإلكتروني ومحادثة خدمة العملاء لحل مشاكل التسجيل، مثل مشاكل الرقم السري أو صعوبات تحميل الأوراق.

وأرجعت القرار بتمديد الفترة إلى الشكاوى من صعوبة تحميل الأوراق على الموقع، لافتة أن عدد الذين سجلوا ورفعوا أوراقهم بلغ حتى الآن حوالي 249 ألف مواطن.

ولفتت إلى تخصيص رابط إلكتروني على الموقع الرسمي؛ لتلقي شكاوى التسجيل للرد على أصحاب الشكاوى خلال 24 ساعة، مشددة على حرص الصندوق على تلقي جميع الطلبات طالما كان المتقدم مستحقا ولا يمتلك مسكنا، ودخله ضمن الحدود المقررة 15 ألف جنيه للأسرة و12 ألف جنيه للأعزب.

وأشارت إلى أن أولوية التخصيص تكون للمتزوج الذي يعيل أسرة ثم المتزوج، فالأعزب، ثم للأسر الأكبر سنا، بالإضافة إلى تخصيص 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة.