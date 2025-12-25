ضرب زلزال بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم الأربعاء، ولاية المدية التي تقع على مسافة 90 كيلومترا جنوبي الجزائر العاصمة.

وجاء في بيان للمركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، أن مركز الهزة، حدد بـ7 كيلومترات جنوب بلدة سدراية.

وذكر جهاز الدفاع المدني أنه لم يسجل أي تدخل أو نداءات استغاثة للمواطنين.

يشار إلى أن مدينة الثنية بولاية بومدراس الواقعة شمال الجزائر كانت مركز الزلزال الذي وقع في 21 مايو عام 2003 وبلغت شدته 6.8 درجات على مقياس ريختر.

وكان هذا الزلزال الأقوى في البلاد منذ زلزال الشلف عام 1980، وقد بلغ عدد ضحاياه أكثر من 2200 قتيل، فضلا عن أكثر من 10 آلاف جريح.