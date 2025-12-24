سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• لم تعلن السلطات التايوانية عن خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال..



ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، الأربعاء، مدينة تايتونغ الواقعة جنوب شرقي تايوان.

وبحسب الهيئة المركزية للأرصاد الجوية التايوانية، فإن مركز الزلزال يبعد 10.1 كيلومتر شمال مركز مدينة تايتونغ.

وأضافت الهيئة في بيانها أن الزلزال وقع على عمق 11.9 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وإلى جانب مدينة تايتونغ، شعر بالزلزال المذكور سكان مدينتي هواليان وبينغتونغ المجاورتين.

ولم تعلن السلطات التايوانية فورا عن أي خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.