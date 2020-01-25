إيهاب جلال: نسعى لضمان الوصول لدور الثمانية بالكونفيدرالية

أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول بالنادي المصري أنه يسعى بالوصول مع فريقه لدور الثمانية ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، من خلال الفوز بمباراة غدا الأحد والتى تأتى أمام منافس ليس بالسهل وما زال لديه من الحظوظ النظرية ما قد يؤهله للصعود لدور الثمانية في حالة الفوز بمباراتيه القادمتين .

وأضاف المدير الفني للمصري خلال المؤتمر الفني الذي أقُيم بقاعة الاجتماعات بستاد الإسكندرية على هامش مباراة المصري ونواذيبو بطل موريتانيا في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي تقام على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساء غدًا الأحد أن فريقه أتم الاستعداد لمباراة الغد من أجل ضمان تخطي عقبة نواذيبو بطل موريتانيا

وأشار جلال أنه سعى لتجهيز جميع لاعبيه خاصة وأن الفريق سيؤدي ثلاثة مباريات أمام نواذيبو واينوجو بالكونفيدرالية وبينهما مباراة الجونة بالدوري الممتاز .