 الزراعة تنفي هجوم أسراب الجراد على مصر وتوضح: رصدنا تجمعات فردية - بوابة الشروق
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الزراعة تنفي هجوم أسراب الجراد على مصر وتوضح: رصدنا تجمعات فردية

هديل هلال
نشر فى : السبت 25 يناير 2020 - 7:52 م | آخر تحديث : السبت 25 يناير 2020 - 7:52 م

نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، مهاجمة أسراب من الجراد لمصر، موضحًا أن الوزارة لم ترصد أسرابًا من الجراد إلى الآن وإنما بعض التجمعات الفردية التي يتم القضاء عليها.

وأوضح أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن «التجمعات الفردية المكونة من جرادة أو جرادتين يُطلق عليها اسم تجمع»، مشيرًا إلى أن الوزارة في حالة رصد التجمعات تبدأ في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الشديدة.

وقال إن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية منذ فترة، لتوقعها بزيادة انتشار الجراد ببعض التجمعات غير المأهولة ذات الحشائش الناجمة عن ازدياد فرص سقوط الأمطار، لافتًا إلى تغطية 55 مرصدًا كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى وجود بعض التجمعات الفردية التي يتم القضاء عليها والإبادة الفورية لها من أجل الحفاظ على إنتاج الدولة وثروتها الزراعية، مؤكدًا مد كافة المراصد والجهات المكافحة حول المناطق الحدودية بالمبيدات الآمنة اللازمة لمكافحة الجراد من أجل ضمان عدم دخول أي أسراب إلى البلاد.

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