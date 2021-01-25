إسرائيل تسجل 4868 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الاثنين، 4868 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - في بيانها الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية - أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ594 ألف حالة، تعافى منها 513 ألف حالة، ذاكرة أن حصيلة الوفيات بلغت 4419 حالة على مستوى البلاد، مؤكدة وجود 1140 حالة خطرة و358 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين إن أكثر من مليون إسرائيلي تلقوا جرعتين من التطعيم ضد فيروس كورونا، بينما حصل أكثر من 2.6 مليون إسرائيلي على حقنة واحدة على الأقل وأن حوالي 500 ألف إسرائيلي مؤهلون للحصول على "جواز سفر التطعيم".