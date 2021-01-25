قال وزير الدفاع السوداني، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، إن هناك استراتيجية لإلمام الإخوة في البيئة الإقليمية والدولية، بأسباب الخلافات بين السودان وإثيوبيا فيما يتعلق بالحدود.



وأضاف ياسين، في مقابلة خاصة لفضائية «العربية»، مساء اليوم الاثنين، أن الاستراتيجية تتضمن إطلاع الدول على أصل النزاع، ومن ثم التقييم، مؤكدًا أن زيارات السودان لدول الجوار جاءت لتوضيح دوافعه القانونية التي جعلته يعيد انتشار قواته في منطقة الفشقة.



وعن احتمالية حدوث حرب بين السودان وإثيوبيا، أوضح أنه في العرف الدبلوماسي من المتوقع حدوث أي شيء إذا لم يتم التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين الذين لديهما أزمة، مضيفًا أن المجال مفتوح لكل الخيارات.



وأكد أن هناك تعزيزات وترتيبات أمنية خاصة، تحسبًا لأي اعتداءات قد تحدث من إثيوبيا، ذاكرًا وجود علاقات أزلية مع بين البلدين.



وأكد أن الشعبين يتعايشان مع بعضهما رغم الأزمة بين البلدين، مشيرًا إلى وجود ما لا يقل عن ثلاثة ملايين إثيوبي يتقاسمون المعيشة مع السودانيين.



وأفاد بأنه طوال الفترة الماضية، كانت إثيوبيا تدعي أن من يقاتلون في الأراضي السودانية هم الميليشيات خارج سيطرة الحكومة، لكنه تبين بعد ذلك أنه الجيش الفيدرالي الإثيوبي.





