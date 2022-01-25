السنغال تصطدم بالرأس الأخضر لمواصلة حلم التتويج بكأس الأمم

التيرانجا يتطلع لاداء اقوى من دور المجموعات

تتواصل اليوم، منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021»، بمواجهة والسنغال أمام كاب فيردي في السادسة مساءً على ملعب كويكونج ستاديوم.

يسعى منتخب السنغال لتخطي إحدى العقبات الهامة نحو تحقيق حلمه بالتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عندما يلاقي منتخب الرأس الأخضر.

ورغم تأهل منتخب السنغال للأدوار الإقصائية في البطولة، عقب تصدره ترتيب المجموعة الثانية بالدور الأول في المسابقة، لكنه لم يقدم حتى الآن العروض المنتظرة منه، في ظل امتلاكه كوكبة من النجوم المحترفين بأوروبا في مختلف المراكز.

ويمتلك منتخب أسود التيرانجا أضعف رصيد تهديفي بين المنتخبات المتأهلة للأدوار الإقصائية، بعدما أحرز هدفا وحيد فقط، لكنه المنتخب الوحيد في المسابقة، الذي مازال محتفظا بنظافة شباكه حتى الآن.

وبدأ منتخب السنغال، الذي بلغ المباراة النهائية في نسخة البطولة الماضية التي أقيمت بمصر عام 2019، مسيرته في النسخة الحالية، بالفوز بهدف نظيف جاء في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء على منتخب زيمبابوي، قبل أن يتعادل بدون أهداف مع منتخبي غينيا ومالاوي في الجولتين الثانية والثالثة على التوالي، لينال الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه منتخبي غينيا ومالاوي.

ويبحث منتخب السنغال، الذي يشارك للمرة الـ16 في كأس الأمم الإفريقية، عن تحقيق انتصار ضخم في لقاء اليوم ومحو الصورة الباهتة التي بدا عليها نجومه في مرحلة المجموعات، لكي يبرهن لمنافسيه عن سعيه للفوز بالبطولة، التي اكتفى بنيل وصافتها عامي 2002 و2019.

في المقابل، يطمح منتخب كاب فيردي في الصعود لدور الثمانية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق الإنجاز ذاته في نسخة المسابقة التي جرت بجنوب إفريقيا عام 2013، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.

وصعد منتخب كاب فيردي للأدوار الإقصائية في مشاركته الثالثة بأمم إفريقيا، بعدما تواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المباراة في دور الثمانية، مع الفائز من مباراة مالي وغينيا الاستوائية، التي تجرى غدًا الأربعاء في ختام لقاءات دور الـ16 بالمسابقة.