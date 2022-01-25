 البنتاجون يدرس احتمالية استهداف الحوثيين للقوات الأمريكية في أبوظبي - بوابة الشروق
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البنتاجون يدرس احتمالية استهداف الحوثيين للقوات الأمريكية في أبوظبي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 11:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 11:38 ص

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أنها تبحث احتمال أن يكون الهجوم الثاني ضد الإمارات موجها للقوات الأمريكية في قاعدة "الظفرة".

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، إن وزارة الدفاع تبحث في إمكانية أن يكون الهجوم الثاني من قبل ميليشيا الحوثي الذي استهدف أبوظبي أمس الاثنين موجها ضد القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة الظفرة .

وأضاف كيربي، أن الولايات المتحدة تأخذ الأمر على محمل الجد، مشيرا إلى الاستمرار في التنسيق الوثيق مع شركائها الإماراتيين.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت أمس اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه أراضيها.

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