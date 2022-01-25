 أمريكا وقطر تبحثان التعزيز العسكري الروسي قرب من حدود أوكرانيا - بوابة الشروق
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أمريكا وقطر تبحثان التعزيز العسكري الروسي قرب من حدود أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 10:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 10:49 ص

بحثت الولايات المتحدة وقطر، اليوم الثلاثاء، التعزيز العسكري الروسي عند حدود أوكرانيا.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء في مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وناقش الوزيران، سبل التعاون من أجل استئناف رحلات النقل من أفغانستان على وجه السرعة وتوفير الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية المنقذة للحياة لشعب أفغانستان.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، بحسب البيان، عن خالص الشكر لقطر على استعدادها المستمر للمساعدة في العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين والشركاء الأفغان.

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