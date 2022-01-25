وزير الدفاع الأوكراني يقلل من خطر غزو روسي

قلل وزير الدفاع الاوكراني أوليكسي ريزنيكوف من خطر غزو روسي شامل وألقى بجزء من اللوم على التوتر المتصاعد في الإعلام الدولي، وأصر على أن التهديد من الكرملين لم يتغير كثيرا خلال السنوات الثماني الأخيرة.



ورفض ريزنيكوف خطاب الاستعداد للحرب ودعا للهدوء بينما تحشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي ودبابات وأسلحة ثقيلة على الحدود الشرقية لأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.



وأضاف الوزير أنه بالرغم من تحذيرات الولايات المتحدة من استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغزو محتمل، لا خطر وشيكا من هجوم بهذا المدى.



وقال ريزنيكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء بعد اجتماع مغلق مع نواب بالبرلمان في كييف: "لم يشكل الجيش الروسي حتى اليوم مجموعة هجوم من شأنها أن تكون قادرة على تنفيذ غزو".